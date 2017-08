Düsseldorf. Die Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf bleibt stadtauswärts bis Montagabend noch gesperrt. Eigentlich sollte der Verkehr am Montagmorgen wieder rollen. Das schlechte Wetter machte den Planungen jedoch einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund des Regens der letzten Tage konnte der Asphalt erst am Sonntag verlegt werden. Fehlende Markierungen können deshalb erst jetzt aufgetragen werden.

Die Theodor-Heuss-Brücke ist seit gut einer Woche wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. red