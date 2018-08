Die WZ begleitete Paul Adler bei den Proben zur Wiederaufnahme von „1984“. Der Inspizient ist Theater-Mann aus Leidenschaft. Der Vater von acht Kindern verzichtet bis heute auf ein Handy.

Konzentriert sitzt Paul Adler an zwei Bildschirmen. In einer Ecke, in der Ausweichspielstätte Central, neben den aufsteigenden Zuschauerreihen. Auf einem Monitor hat er stets die Bühne im Blick, auf dem anderen die Beleuchtungs-Einstellungen. In einer Kladde stehen sämtliche Veränderungen. Handschriftlich in großen Lettern. „Sie ist mein Gehirn“, sagt er. Daneben eine „Cue-Liste“ mit 150 Befehlen.

Von hier aus gibt er den Licht-, Ton-, und Bühnentechnikern den Einsatz. Auf die Sekunde genau heißt es dann „Go!“ Mit leiser sonorer Stimme spricht er ins Mikro. Paul Adler muss als einer der vier Inspizienten des Schauspielhauses all’ die Bilder technisch realisieren, die die Regisseure wünschen oder vorgeben. Möglichst still, leise, im Hintergrund. „Gut ist unsere Arbeit dann, wenn man uns nicht spürt.“

Vor über 20 Jahren wechselte er von Zürich nach Düsseldorf

Vor über 20 Jahren, damals unter Intendantin Anna Badora, wechselten er und seine Familie von Zürich ans Düsseldorfer Schauspielhaus. Adler kennt den Sprechtheater-Tempel am Gründgensplatz und das Central wie nur wenige aus dem Effeff. Gebaut wurde das Central als Probebühne, dient, wegen der aufwendigen Sanierung des Haupthauses, als Provisorium. Genauso wie das gesamte Team von Intendant Wilfried Schulz fiebert Adler dem Tag entgegen, wenn alle wieder umziehen, wenn alle Vorstellungen ‚drüben’ laufen. „Die technischen Möglichkeiten am Gründgens-Platz mit gegeneinander kreisenden Bühnen-Plattformen sind unvergleichbar mit denen hier“, erklärt der Experte.

Gelassenheit und Ruhe, die man auch im Gespräch spürt, muss er als Inspizient stets bewahren. Wenn Mimen und Schauspieler kurz vor einer Probe oder Vorstellung hektisch werden und sich Gefühlsausbrüche anbahnen, muss er sie „runterfahren“, schmunzelt der Inspizient, den man den vermittelnden Organisator und ‚Dirigenten hinter der Bühne’ nennt.

Und wenn der Regisseur kurzfristig etwas verändern will? „Korrekturen muss ich schnell umsetzen, darf aber nicht hektisch werden.“ Umsicht und professionelle Routine sind gefragt, auch bei der Wiederaufnahme-Probe von George Orwells „1984“, während der die WZ ihn begleitet. Eine Stunde werden die Einstellungen des Drei-Stunden-Abends mit Live-Band durchgespielt. Zwei Monate sind seit der letzten Vorstellung im Central vergangen, erzählt er. So sei er an mehreren Fronten gefordert: Die Band-Musiker mit Frontmann Christian Friedel proben ihre Einsätze und Lieder. Durch die Drehbühne mit Lamellenwand müssen die Darsteller punktgenau erscheinen. Geleitet vom Inspizienten.