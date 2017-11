Das Theater der Dämmerung präsentiert gerne atemberaubende Schattentheater mit großen beweglichen Scherenfiguren. Dabei werden alle Texte im Originaltext live erzählt.

Am Samstag lädt das Theater wieder zu einer Vorführung ins Theatermuseum ein. Auf dem Spielplan steht „Faust. Der Tragödie erster Teil“ von Johann Wolfgang Goethe. Das meistzitierte Werk der deutschen Literatur erzählt die Geschichte des Gelehrten Faust, der auf der Suche nach wahrer Erkenntnis und harmonischer Übereinstimmung ist. Um sein Ziel zu erreichen, geht der Gelehrte einen Pakt mit dem Teufel ein. Und so wird der alte Gelehrte zum stürmischen Jüngling und verliebt sich in Gretchen. Faust verführt sie und lässt sie geschwängert zurück. Mit seinem Handeln stürzt Faust Gretchen und ihre Familie und viele andere Menschen ins Unglück. Am Ende flammt Fausts Liebe zu Gretchen wieder auf und er will sie retten, doch Gretchen will kein mit Hilfe des Teufels gerettetes, aber mit Schuld verstricktes Leben. (Foto:Friedrich Raad) Theatermuseum, Jägerhofstraße 1. Theater der Dämmerung mit „Faust. Der Tragödie erster Teil“ am Samstag, 11. November, um 19.30 Uhr. Eintritt 15 Euro. Kartenreservierung unter Telefon 89-96130