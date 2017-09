London, Mitte des 16. Jahrhunderts. In England regiert die junge Elisabeth I. und die Schauspieltruppe „Boys from the Westside“ um Shaunessy Williams hat eine Menge Ärger: Das Geld fehlt, Shaunessy hat eine Schreibblockade und die Truppe vom Cube-Theater droht ihnen den Rang abzulaufen. Einen einflussreichen Patron bräuchte man, vielleicht kann man die „Arlington Men“ werden? Oder gleich die „Queen’s Men“? Und auch die Queen hat Probleme: Der Papst hat sie exkommuniziert, das House of Lords ist mehrheitlich katholisch und sie selbst nur knapp einem Attentat entgangen. Um die Sehnsüchte ihres Volks kennenzulernen, nimmt sie inkognito Kontakt zu den Schauspielern auf. Aber ihre Feinde kriegen Wind von diesem Unternehmen, und so schaukelt sich, was als Rivalität von Theaterleuten beginnt, zu einer Staatsaffäre hoch.

„The Queen’s Men“ (Foto: Thomas Rabsch), eine Shakespeare-Komödie von Peter Jordan, kommt am 23. September im Theaterzelt auf die Bühne.

23. September, 19 Uhr, Theaterzelt an der Rheinterrasse, Robert-Lehr-Ufer, Düsseldorf; Telefon: 8523 0, Tickets ab 19 Euro.

