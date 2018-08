Die Band aus England ist bekannt für ihre Lautstärke - und kommt nach acht Jahren mit neuem Album wieder in die Landeshauptstadt.

Düsseldorf. Da kündigt sich was Lautes an: Die englische Band „The Prodigy“ hat ein neues Alum – und einer der vier Deutschland-Termine ihrer neuen Tour ab November ist in Düsseldorf. Am 5. Dezember kommen die Macher von Krachern wie „Firestarter“ (1996) in die Mitsubishi Electric Halle.

Das Lied „Firestarter“ umreißt ganz gut, wofür „The Prodigy“ stehen: Heftige Beats irgendwo zwischen den Genres Electro und Punk, provokante Texte und explizite Musikvideos. Letzteres zeigte sich besonders am Beispiel des Videos zu „Smack My Bitch Up“ (1997). Es wurde in mehreren Staaten verboten, weil es Gewalt- und Drogenexzesse zeigte. Nach den lauten Protesten wurde es erst mal still um die Band – jedoch nicht allzu lange.

Jetzt meldet sie sich mit ihrem siebten Album „No Tourists“ zurück, das am 2. November auf dem Markt erscheinen soll. Die erste Single aus diesem Album, „Need Some1“, ist schon jetzt draußen.

Dass die Band zuletzt in Düsseldorf spielte, ist übrigens schon acht Jahre her – damals mit ihrem Album „Invaders must die“. Es dürfte also einige Fans geben, die sich auf ein Wiedersehen in der Landeshauptstadt freuen.