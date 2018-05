Bunt, klebrig und süß: Die Redaktion stellt sich der nächsten Herausforderung aus dem Buch „Düsseldorf made bei me“. Sie lautet: „Kaufe Naschkram im Asiatischen Supermarkt.“

Düsseldorf. Die „Want Want Rice Crackers“ stapeln sich neben dem Aloe-Vera-Saft vor der Tür. Die goldenen Glückskatzen winken im Schaufenster. Neben ihnen steht ein Wasserkocher, ein Paket mit einem Bild von Tim Mälzer, der ein riesiges Messer in den Händen hält (was macht der denn hier?) und etwas, das wohl Waschmittel sein könnte.

Die Auslage von „Dae-Yang Asiatische Lebensmittelmittel“ an der Immermannstraße ist so verwirrend wie verführerisch. Heute will ich hier Süßigkeiten kaufen und als bekennende Zuckerliebhaberin scheine ich dem Himmel ein Stückchen näher zu kommen. Schon beim Betreten des Geschäftes habe ich Düsseldorf hinter mir gelassen, jetzt fühlt es sich an wie Urlaub: Dieses undefinierbare Stimmengewirr und diese unendlichen, undefinierbaren Produkte lösen bei mir ein einziges Hochgefühl aus.

Meine erste Erkenntnis habe ich schon vor dem ersten Regal: Es ist schön, nichts zu verstehen. Wie bitte? Ja, richtig gelesen. Das Schöne daran nichts zu verstehen, lässt mich nämlich ganz willkürlich, intuitiv und unbefangen kaufen. In meinem Fall heißt das: Sieht bunt aus, ist meistens ein nettes Bildchen à la Hello Kitty (ja, ich bekenne mich) darauf und ist hoffentlich schön süß. Ich entscheide mich für acht – in meinen Augen – sehr unterschiedliche Produkte. Für 13,20 Euro bin ich dabei. Stolz trage ich meine Errungenschaften in die Redaktion und beginne zu naschen.

(Nadine Diab beim Süßigkeiten-Test: Die klebrigen Erdbeergespenster und sie werden nicht mehr meine Freunde, aber sie waren eine Erfahrung wert. (Foto:jaw))

Nummer 1: Panda trifft auf Ed von Schleck

Optisch erinnert es mich an mein geliebtes Eis aus der Kindheit „Ed von Schleck“. Doch in diesem roten Plastikzylinder, der mit grinsenden Pandas bedruckt ist, verbergen sich kleine Laugensticks, die zuerst in eine Schokoladenmasse getunkt werden. Das ist jetzt schon himmlisch, aber es wird noch besser. Diesen Schokoladenstick tunkt man nun in kleine Perlchen, die nach Erdbeeren schmecken. Himmlisch, ich bin im Zuckerhimmel angekommen.