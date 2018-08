Die Veranstaltung hat bundesweit einen guten Ruf. Viele starke Spieler kommen auch aus der starken Abteilung des Veranstalters.

Heinz Kleinemas (Deutscher Sportklub Düsseldorf/DSD) war schon Weltmeister, Edgar Evenkamp (DSD) war bereits Europameister und Peter Lehnen (TG Gahmen) ist amtierender Deutscher Mannschaftsmeister. Diese wenigen Beispiele zeigen bereits, welche sportliche Qualität sich beim DSD Senior Cup (5. bis 12. August) auf der Tennisanlage an der Altenbergstraße 81 in Düsseldorf-Grafenberg versammeln wird. „In der Regel kommen Spieler zu uns, die in ihren jeweiligen Altersklassen unter den Top 100 der deutschen Ranglisten stehen, einige gehören zu den Top-Ten“, erläutert DSD-Vorstand Tennis Hans-Jörg Haseloff. „Insgesamt rechnen wir wieder mit etwas mehr als 200 Teilnehmern.“ Gespielt wird in elf Herren-Altersklassen (Ak 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80) und fünf Damen-Altersklassen (AK 30, 40 ,50, 60, 70).

Bei der Qualität der einzelnen Felder ist es auch kein Wunder, dass Hans Joachim Singhoff (TC Stadtwald Hilden) sich auf den Weg machen wird, die Stadtgrenzen zu überqueren. Singhoff ist aktuell Erster der deutschen AK 75 Rangliste und möchte diese Position beim DSD verteidigen. Immerhin erhalten die Sieger des DSD Senior Cups je 750 Punkte für das nationale Ranking. Die Finalisten müssen sich mit 562 Zählern bescheiden.

Neben Kleinemas und Evenkamp hat der DSD noch weitere ganz heiße Eisen im Feuer des eigenen Senior Cups. In DSD-Mitglied Horst-Günther Fallschessel tritt der Doppel-Vize-Europameister des Jahres 2016 in der AK 80 an. Für Fallschessel ist es nach Knieproblemen sein Comeback-Turnier. Auch bei den Damen sind einige der deutschen Top-Spielerinnen dabei.

Tennis-Fans sind herzlich willkommen, der Eintritt zum DSD Senior Cup ist frei. Red