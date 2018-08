Eigene Station beim Olympic Adventure Camp.

Marian Stojanovic, Alexander Schmidt und Sven Driesch haben dieser Tage alle Hände voll zu tun. Im Wortsinn. Das Trio vom DSV 04 betreut den Tennis-Bereich beim Olympic Adventure Camp. Das Multisportfest mit mehr als 50 Mitmach-Angeboten für Sportler von sechs bis 21 Jahren steigt noch bis Samstag auf dem Apollo-Platz.

„Tennis war von Beginn an dabei und ist sozusagen Gründungsmitglied des OAC“, erklärt Ingmar Hattan. Der Trainer ist für die Umsetzung des Spiel- und Sport-Angebots des Tennisbezirks Düsseldorf beim OAC verantwortlich.

Auf zwei eigens aufgebauten Tennis-Mini-Courts, beim Tri-Tennis (Tenniswand aus Gewebe, die den Ball immer mit der derselben Geschwindigkeit, unabhängig von der Kraft des Schlages zurück bringt) und bei individuellen Ballgewöhnungsübungen wird der Spaß am Tennis geweckt. „Tennis ist eine von vielen Sportarten, da ist es unmöglich, einen echten Court aufzubauen“, sagt Hattan. „Aber darum geht es auch gar nicht. Wir werden mit spielerischen und altersangepassten Mitteln Kindern zeigen, dass Tennis eine echte Spaßsportart ist. Das hat in den vergangenen Jahren sehr gut funktioniert.“ So gut, dass sich oft lange Schlangen vor dem „Tennis-Zentrum“ beim OAC bildeten.

Schläger und Bälle werden vom Tennisbezirk Düsseldorf gestellt

„Es ist immer wieder schön zu sehen, mit welcher Begeisterung auch Erwachsene auf den Mini-Courts spielen. Eigentlich ist das OAC ja für die Altersgruppe von sechs bis 21 Jahren gedacht, aber wenn Eltern oder Großeltern mit ihren Kindern oder Enkeln spielen möchten, sagen wir nicht nein“, sagt Hattan. „Gerade wenn kleine, neugierige aber schüchterne Kinder kommen, ist die Bereitschaft der Eltern, selber mal zum Schläger zu greifen, der entscheidende Faktor, die Kinder auf die Mini-Courts zu locken. Und, falls der Andrang mal nicht so groß sein sollte, darf jeder mal ein paar Bälle übers Netz spielen. Das sehen wir nicht so eng.“

Das Equipment (Schläger, Bälle) wird vom Tennisbezirk gestellt, zudem gibt es Infos rund um die vielen Tennisvereine in Düsseldorf. Red