Die Spucke der unhöflichen Teddybärenverkäuferin traf den Zugbegleiter direkt im Gesicht sowie an seiner Dienstbekleidung.

Düsseldorf. Als ein 47-jähriger Zugbegleiter eines RE 1 am Samstagabend, um 20.50 Uhr, auf dem Weg von Köln nach Düsseldorf, eine 30-jährige polnische Staatsangehörige von der Weiterfahrt ausschließen wollte, wurde er von der Frau bespuckt.



Die polnische Staatsangehörige fiel dem Zugbegleiter im RE 1 auf, weil sie an die anderen Reisenden Teddybären verteilte und anschließend dafür Geld verlangte. Als der 47-Jährige Zugbegleiter die Frau aufforderte die Verkaufsaktion zu unterlassen und ihre Fahrkarte vorzuzeigen, stellte er fest, dass sie ohne Ticket gefahren war.



Am Bahnhof Köln Messe/Deutz sollte ihre Fahrt in dem RE 1 nun enden. Beim Ausstieg gab sie ihren Unmut zu erkennen und bespuckte den Kontrolleur aus Würselen. Die Spucke der unhöflichen Teddybärenverkäuferin traf den Zugbegleiter direkt im Gesicht sowie an seiner Dienstbekleidung. Da er das Ekelgefühl und die Respektlosigkeit nicht auf sich sitzen lassen wollte, informierte er die Bundespolizei und beförderte die Frau weiter bis zum Halt im Düsseldorfer Hauptbahnhof, um sie an die Bundespolizei zu übergeben.



Dort warteten die Bundespolizisten bereits auf die 30-Jährige. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen der Körperverletzung und wegen des Erschleichens von Leistungen eingeleitet. Nach Feststellung ihrer Personalien konnte sie vor Ort entlassen werden.