Der DSC will Trendwende in Homberg erreichen.

Der neunte Spieltag war bisher ein Spieltag der Überraschungen in der Fußball-Oberliga. So bleibt dem DSC 99 zu hoffen, dass er den Spieltag heute Nachmittag mit einer weiteren Überraschung komplettiert. Eine solche wäre aus Sicht des Tabellenschlusslichts zweifelsfrei ein Sieg beim VfB Homberg, auch wenn der in der noch jungen Spielzeit bisher auch noch keine Bäume ausreißen konnte. Individuell hat der VfB jedoch die höhere Qualität. Dem kann der „Club“ nur mit mannschaftlicher Geschlossenheit, Kampfbereitschaft und Disziplin entgegentreten.

Younes, Tonou und Paul stehen Trainer Vollack nicht zur Verfügung

Alles das ließ die Elf von Jörg Vollack zuletzt beim 0:4 gegen Schonnebeck vermissen. So bleibt zu hoffen, dass der Mannschaftsabend am Freitag auch dazu diente, die Köpfe frei zu bekommen und die Sinne aller Beteiligten zu schärfen. Aussetzer, wie sie sich Pascal Tonou und Philipp Younes bei ihren Platzverweisen zuletzt leisteten, darf sich der DSC einfach nicht mehr erlauben. Younes sitzt seine Gelb-Rot-Sperre heute im PCC-Stadion ab. Bei dem mit einer Acht-Spiele-Sperre belegten Tonou lässt die Rückkehr ins Team noch etwas auf sich warten. Dabei wäre gerade die Schnelligkeit von Tonou so wichtig für den Aufsteiger.

Auch der verletzungsbedingte Ausfall von Ideengeber Marc Paul schmerzt sehr. Man darf daher gespannt sein, was sich Jörg Vollack einfallen lässt, um für die nötige Entlastung im Angriff zu sorgen. magi