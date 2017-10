Das Team des Turnerbunds überzeugt bei der Meisterschaft.

Bei der Deutschen Tchoukball-Meisterschaft in Weimar zeigten die Teams des TB Hassels durchaus ansprechende Leistungen. Die erste Mannschaft kam auf Rang fünf, die zweite auf Rang sieben, die U 15 wurde Vierte.

Tchoukball ist ein vielseitiger Mannschaftssport, dem Handball nicht unähnlich, jedoch deutlich weniger aggressiv und körperlos. Dadurch können Männer und Frauen, Erwachsene und Kinder problemlos zusammen spielen. Vor der diesjährigen Meisterschaft der jungen Sportart hatten sich die Verantwortlichen für einen neuen Modus entschieden. Die erste Mannschaft des TBH spielte folglich in der Top-Gruppe, die zweite in der Verfolger-Gruppe. Die ersten vier Teams spielten dann den Meister aus, der Fünftplatzierte trat gegen den Sieger der Verfolger-Gruppe um den fünften Gesamtrang an.

Die erste Mannschaft musste die restlichen Spiele nach dem frühen verletzungsbedingten Ausfall von U 18-Nationalspieler Alex Zoch (16) mit einem Spieler weniger absolvieren und belegte trotz guter Leistungen am Ende nur den fünften Platz.

Die zweite Mannschaft, erstmals unter Trainer Paul Heinrichs, musste sich in der Gruppe nur einmal gegen die CB Attendorn geschlagen geben, was den siebten Endrang bedeutete. Das Team holte damit einen stolzen zweiten Platz in der Verfolger Gruppe.

Die neu formierte U 15 belegte nach ansprechenden Leistungen den vierten Platz. Trainer Kevin Matuschek (22) war am ersten Spieltag mit der Leistung seines Teams nicht ganz so zufrieden, konnte dann aber am zweiten Tag auf tolle Leistungen zurückblicken.

Deutscher Meister wurde der erneut der Titelverteidiger TuS Oeckinghausen, auch bei den Junioren konnte der ASC Weimar seinen Vorjahreserfolg wiederholen.

