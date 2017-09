Der Anfang der Vereinsgeschichte war „lang und zäh“.

Genau 40 Jahre ist es her, da trafen sich ein paar ebenso junge wie sportliche Werstener regelmäßig im „Tennispark Am Haferkamp“ – einer privat betriebenen Anlage, um dem „herrlichen Spiel mit der runden Filzkugel“ nachzugehen, wie sie sich dieser Tage erinnerten. Selbst eigene Turniere veranstalteten sie. Nur die Medenspiele des Tennisverbandes durften sie nicht bestreiten, „aufgrund des privaten und gewerblichen Charakters dieses Clubs“, wie es heißt. Es musste also etwas geschehen – und es geschah etwas. Im Juli 1977 gründeten 24 Aktive den TC 77, der unter dem offiziellen Namen „TC 77 Düsseldorf-Wersten e.V.“ und mit der Nummer 5604 ins Vereinsregister eingetragen wurde.Weil das nun 40 Jahre her ist, wird heute auf der Anlage am Ernst-Abbe-Weg 24 gefeiert.

Gespielt werden konnte damals aber nicht gleich. „Lang und zäh“ seien die Verhandlungen „mit Behörden, Ämtern und Banken“ gewesen, erinnern sich die Mitstreiter von damals. Erst knapp sieben Jahre später, am 16. April 1984, verkündete der Vorstand in einem Rundschreiben: „Liebe Tennisfreunde, endlich ist es soweit! Der TC 77 wird in 1985 eine eigene Anlage bespielen. Stadt und Landesmittel sind zugesichert.“ Am 9. Mai 1985 war es endlich soweit. Gemeinsam mit Ratsherrin Ursula Schiefer und Jürgen Weiß, stellvertretender Leiter des Sportamts, eröffnete der damalige Vorsitzende Rainer Dautzenberg mit einem ersten Match die neue Tennisanlage.

Heute hat der Verein mehr als 350 aktive Mitglieder, die nicht nur Tennis, sondern auch Boule spielen – darunter sind mehr als 120 Kinder. Gleich elf Mannschaften stellt der TC 77 im Erwachsenen-Bereich, bei den Jugendlichen sind es vier. All das wird heute groß gefeiert.