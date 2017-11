Düsseldorf-Lohausen. Am Donnerstagabend ist ein Taxifahrer in Lohausen schwer verletzt worden. Ein Pkw war in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Taxi kollidiert.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 22-Jähriger um 20:30 Uhr mit seinem VW auf der Frachtstraße in Richtung Flughafen unterwegs. In einer Kurve geriet er aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Taxi eines 66-Jährigen. Der Taxifahrer wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Der Unfallfahrer verletzte sich leicht. red