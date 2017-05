Schwerer Unfall am Samstag an der Rotterdamer Straße. 54-Jähriger wurde gegen einen Poller geschleudert.

Düsseldorf. Tausende waren am Samstag gerade auf dem Weg zum Fortuna-Spiel in die Arena. Da kam es in Stockum zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Motorradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war ein 35-jähriger Taxifahrer gegen 11.55 Uhr mit seinem VW Touran ohne Fahrgäste auf der Rotterdamer Straße unterwegs. In Höhe der Stockumer Kirchstraße wollte er in Richtung Messe wenden. Dabei soll der Taxifahrer das Motorrad nicht beachtet haben.

Es kam zum Zusammenstoß mit dem 54-Jährigen, der mit seiner Suzuki ebenfalls in Richtung Messe/ Stadion unterwegs war. Dabei stürzte der Biker und wurde gegen einen Absperr-Pfosten geschleudert. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann, bis der Notarzt eintraf. Doch alle Bemühungen waren vergebens. Der Motorradfahrer hatte so schwere Verletzungen erlitten, dass er wenig später starb. Der Taxifahrer erlitt einen Schock.

Die Polizei war mit dem Unfallaufnahmeteam im Einsatz und sperrte mehrere Spuren ab. Dadurch kam es bis um 13 Uhr auf der Rotterdamer Straße zu erheblichen Behinderungen. si