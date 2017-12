Düsseldorf. Ein Taxi ist am Dienstagabend auf der Kölner Landstraße in Düsseldorf gegen eine Straßenbahn der Linie U77 gekracht. Der Taxi-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geschnitten werden. In der Straßenbahn verletzte sich ein Fahrgast als er durch den Unfall stürzte.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei zur Unfallursache wollte der Taxifahrer gegen 18:35 Uhr wenden und stieß dann mit der Straßenbahn zusammen.

Die Kölner Landstraße ist in Höhe der Polizeiwache zur Zeit wegen der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme stadteinwärts gesperrt. red