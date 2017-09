Düsseldorf. Rund 2000 Beschäftigte des Handels haben nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Samstag in Düsseldorf für allgemeinverbindliche Tarifverträge demonstriert. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles mahnte bei der Protestveranstaltung einen «Pakt für anständige Löhne» an. Sie wolle sich für eine flächendeckende Tarifbindung für alle Beschäftigten im Handel einsetzen.

Nach Verdi-Informationen sind nur noch 30 Prozent der Mitarbeiter im Einzelhandel und 21 Prozent im Groß- und Außenhandel in tarifgebundenen Unternehmen tätig. Viele andere Arbeitgeber böten geringere Löhne und schlechtere Arbeitsbedingungen. Verdi-Chef Frank Bsirske kritisierte, dass der Handel bei einem Umsatzplus von zwei Prozent in 2017 vielfach Frauen in Minijobs und Teilzeit beschäftige und dabei prekäre Löhne zahle. Tarifflucht dürfe sich nicht länger lohnen, so Bsirske. dpa