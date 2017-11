34 Jahre alter Mann brachte sich in seiner Zelle in der JVA um.

Ein 36 Jahre alter Handwerker soll im Sommer eine junge Frau in ihrer Wohnung an der Dorotheenstraße zunächst vergewaltigt und dann erwürgt haben. Im Anschluss soll er sie in die Badewanne gelegt und ertränkt haben. Der Mann hatte in der Wohnung der 25-Jährigen gearbeitet und war später noch einmal zurückgekehrt. Die Tat ereignete sich am 20. Juni, am 17. Juli wurde der 36-Jährige, der Frau und Kinder hat, festgenommen. Die Staatsanwaltschaft erließ Haftbefehl wegen Mordes, seither befand er sich in U-Haft.

Am Samstagmorgen fanden Mitarbeiter der JVA Ratingen den Mann tot in seiner Zelle. Ebenso einen Abschiedsbrief an seine Familie. Der 36-Jährige hatte sich mit einem Bettlaken erhängt. kus