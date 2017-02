Düsseldorf. Zivile Taschendiebstahlsfahnder der Bundespolizei trafen am Sonntag, um 14.30 Uhr, eine 24-jährige Bosnierin im Düsseldorfer Hauptbahnhof an, die mit einem Haftbefehl zur Strafvollstreckung gesucht wurde.



Innerhalb der Überprüfung wurde bekannt, dass die 24-jährige Kölnerin seitens der Staatsanwaltschaft Köln per Haftbefehl gesucht wurde. Das Gericht verurteilte sie zu einer Geldstrafe in Höhe von 776 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 97 Tagen. Die Polizisten nahmen die junge Frau fest und brachten sie zur Dienststelle der Bundespolizei.



Die Kölnerin informierte ihren Mann über die Festnahme. Er kam zur Dienststelle und löste sie aus, indem er die Geldstrafe beglich. Daraufhin wurde sie von der Dienststelle entlassen.



Der Haftbefehl wurde von der Staatsanwaltschaft erlassen, da die 24-Jährige zwei vollendete und vier Diebstähle im Versuch begangen hatte.