Düsseldorf. Am Wochenende nahmen Bundespolizeibeamte bei der Überwachung des Reiseverkehrs am Düsseldorfer Fernbahnhof eine 32-jährige Bulgarin fest.



Die Beamten vom Düsseldorfer Flughafen überwachten den Reiseverkehr am Fernbahnhof, als ihnen drei Frauen auf dem Bahnsteig auffielen, die sich besonders für die ein- und aussteigenden Fahrgäste interessierten.



Die Überprüfung der Personalien brachte ans Licht, dass die 32-jährige Bulgarin mit Haftbefehl vom Amtsgericht Mannheim u.a. wegen gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Diebstahls gesucht wurde. Das Gericht wirft der jetzt in Belgien lebenden Frau vor, im Jahr 2013 innerhalb von 20 Tagen insgesamt 12 Straftaten in Mannheim begangen zu haben. Fast alle Straftaten wurden in einem Mannheimer Bekleidungskaufhaus verübt, wo die Beschuldigte mit weiteren Mittäterinnen Geldbörsen aus den Taschen der Kunden entwendete. Mit den so erlangten EC-Karten wurde anschließend versucht, Bargeld an Geldautomaten abzuheben, was auch in zwei Fällen zum Erfolg führte.



Die festgenommene Taschendiebin wurde dem Düsseldorfer Amtsgericht zur weiteren Veranlassung überstellt. Den zwei Begleiterinnen, die bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten sind, erteilte die Bundespolizei jeweils einen Platzverweis.