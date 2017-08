Düsseldorf. Die Polizei konnte in der Nacht zu Donnerstag einen einen Taschendieb in der Altstadt festnehmen. Das gab die Pressestelle am Donnerstagmittag bekannt. Der polizeibekannte 26-Jährige war mit einem Begleiter gegen 5 Uhr auf der Bolkerstraße unterwegs. Dort fiel er zwei Polizeibeamten auf, die unaufällig in der Nähe des Mannes blieben.

Wenig später näherten sich die beiden Männer einem Passanten und umarmten diesen überschwänglich. Der polizeibekannte junge Mann stahl ihm dabei die Geldbörse. Beobachtet wurde die Tat von von einem Polizisten über eine installierte Überwachungskamera. Dieser gab seinen beiden in der Nähe wartenden Kollegen Bescheid. Der 26-Jährige konnte sofort festgenommen. Er wird nun dem Haftrichter vorgeführt. red