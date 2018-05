Weil er seine Tasche vergessen hatte, legte ein 29-Jähriger fast eine halbe Stunde lang den Zugverkehr lahm. Wie die Bundespolizei berichtete, hatte ein Fahrdienstleiter am Freitag gegen 16.20 Uhr einen Mann auf den Gleisen im Hauptbahnhof bemerkt. Nachdem der alkoholisierte 29-Jährige gestellt werden konnte, gab er an, dass sich seine Einkaufstasche in einem Zug befindet. Er sei kurz ausgestiegen und der Zug fuhr los. Durch die Aktion kam es bei 68 Zügen zu Verspätungen. Die Verbindung zum Fernbahnhof war gesperrt.