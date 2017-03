Tanzstücke und Tanzfilm im Tanzhaus

Düsseldorf. Now & Next im Tanzhaus NRW ist die Plattform für junge Kunstschaffende mit NRW-Bezug, die in den Bereichen Choreografie, Performance, Video, Installation oder in interdisziplinären Konstellationen arbeiten. Die aktuelle Ausgabe am heutigen Freitag und morgen um jeweils 20 Uhr zeigt einen Musik-Tanz-Film des Düsseldorfer Videokünstlers Richard Eisenach sowie drei Tanzstücke: Esther Siddiquie und James Morgan beschäftigen sich mit dem Verhältnis von Führen und Folgen, Abbild und Realität.

Elsa Artmann und Samuel Duvoisin spüren den feinen Graden der zwischenmenschlichen Kommunikation nach und Folkwang-Absolventin Céline Bellut nimmt in ihrer Choreografie für sieben Tänzerinnen den Rap genauer unter die Lupe. Im Anschluss an die Vorstellung am Samstag findet ein Publikumsgespräch statt.

Karten für 17 Euro (ermäßigt 8,50 Euro für alle unter 27 Jahren) sind erhältlich unter

www.tanzhaus-nrw.de