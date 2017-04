Das Publikum feierte am Samstagabend die Darbietung von Batsheva – The Young Ensemble.

Eindrucksvoll zeigen Tänzer, welche Kraft in „Gaga“ steckt. Die kunstvolle Körpersprache aus Israel können jetzt auch Amateure lernen.

Düsseldorf. Es ist faszinierend zu erleben, wie Tanz und Wort eine gemeinsame Kraft bilden. Das Tel Aviver „Batsheva - The Young Ensemble“ präsentiert aktuell im Tanzhaus NRW das Stück „Naharin’s Virus“. Es entstand auf der Basis von Peter Handkes „Publikumsbeschimpfung“ und ist ein Lobgesang auf einen Neuanfang, für den die Menschen jedoch zunächst den Bogen von Wahrnehmung und Urteilsvermögen neu spannen müssen. Ein Sprecher fordert dazu eindringlich auf. In simplen Sätzen analysiert er das Verhältnis von Spielkunst und Zuschauer und wendet sich dabei direkt an das Auditorium.

Die Litanei an unterstellten Befindlichkeiten hallt noch nach, wenn die israelischen Tänzer zur Musik eines palästinensischen Komponisten in eine Dauerbewegung hineingleiten.

Vorstellungen fast ausverkauft, wenige Restkarten an der Kasse

Wie improvisiert wirkt das Schlängeln und Stoßen der Arme und Beine, das furchtlose Zu-Boden-Fallen, die apart hineingeschobenen Accessoires des Klassischen Tanzes. Und doch: Jedes Detail ist einstudiert, der Erfinder dieser Körperkunst, Choreograf Ohad Naharin, hat sie „Gaga“ genannt.

Das Publikum feiert am Samstagabend Stück und Ensemble, es gibt einen zweiten Termin, heute, der jedoch wie der erste ausverkauft ist, eventuell gibt es noch Restkarten an der Kasse.

Die Kreationen von Ohad Naharin sind heute weltweit gefragt, in den vergangenen Jahren entdecken sie auch die etablierten Bühnen in Deutschland. Düsseldorfs Ballettchef Martin Schläpfer kündigte erst vor zwei Wochen an, in der kommenden Spielzeit Werke von Naharin und Ben Riepe zu zeigen. Beide sind im Tanzhaus schon seit Jahren regelmäßig zu Gast, ebenso wie Alain Platel oder Sidi Larbi Cherkaoui. Das ist die Stärke der Einrichtung an der Erkrather Straße: künstlerische Größe zu erkennen, bevor die Künstler groß werden. Das Tanzhaus ist ein Labor der Avantgarde und somit eine der wichtigsten Säulen in der Tanzstadt Düsseldorf.

Gaga-Kurs, Tanzhaus: 7. Mai bis 2. Juli, 12.30 bis 14 Uhr.

http://bit.ly/gagainmay.