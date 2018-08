Flockey Ocscor ist Locking-Tänzer, unterrichtet am Tanzhaus NRW und erntet mit seiner Kunst europaweit Anerkennung. Wir sprachen mit ihm über diese eindrucksvolle Kunstform und die Geschichte dahinter.

Es gibt so viele Tanzstile wie Sand am Meer. Oft fragt man sich, was sich hinter den Begriffen jeweils für eine Kunst verbirgt. So auch bei „Locking“, einer besonderen Variante des Hip-Hop-Tanzes. Der renommierte, in Düsseldorf lebende Tänzer Flockey Ocscor, kann da für Aufklärung sorgen.

Wenn Sie jemandem, der noch nie Locking gesehen hat, erklären müssten, was es ist, wie würden Sie es erklären?

Flockey Ocscor: James Brown, Bill Cosby, so wie die beiden getanzt haben. Oder auch Michael Jackson – das sind die großen Künstler, an denen man sich orientieren kann mit den Locking-Elementen. Michael Jackson hatte natürlich seinen eigenen Stil, aber die Inspiration kam vom Soul-Bereich, vom Funk-Bereich. Das sind die ersten Merkmale. Aber auch Zeichentrickfiguren, wie Scooby-Doo – es gibt sogar eine „Basic“, die heißt so bei Locking. So kann man sich das ungefähr vorstellen, wenn man Locking noch nie gesehen hat.

Also haben es sehr viele Menschen schon einmal gesehen, aber sie wissen noch nicht, dass es so heißt?

Ocscor: Ja und Nein. Michael Jackson und James Brown oder Prince haben nicht pur Locking getanzt, sondern das waren Locking-Elemente, die sie benutzt haben. Splits, Spagate. Es ist nur die Inspiration.

Was macht Locking aus?

Ocscor: Die Musik, der Funk-Bereich. Es kommt aus den 60ern und 70ern. Vor allem ist Locking ein sehr ausdrucksvoller Tanz. Man spielt oft mit seiner Mimik. Es ist auch oft sehr witzig. Die „Original Lockers“ – das sind die Gründer dieses Tanzes – haben es wie eine Show rüber gebracht.

Wer waren diese?

Ocscor: Don Campbell, er ist der Gründer vom Locking. Und hatte seine Gruppe „The Lockers“. Locking heißt „eingesperrt“. Deswegen ist auch diese Bewegung, dieser Move „Lock“ der Hauptbestandteil. Das kann man sich so vorstellen, als würde man die Arme wie ein „Chicken“ (ein Huhn) eindrehen. Doch der Lock ist eigentlich durch ein Missverständnis entstanden. Durch den „Funky Chicken“, der so ähnlich ist wie der Lock. Und Campbell hat den immer falsch getanzt und deswegen ist der Lock entstanden.

Wirklich?