Spaß haben und Party machen geht auch völlig nüchtern. Das beweist der drahtige Typ aus Melbourne seit einigen Jahren mit seinen Events rund um den Globus. Und so war er anlässlich des Düsseldorf Festivals zum zweiten Mal in der Landeshauptstadt. In grellorangfarbenem, hautengem Anzug und bunter Brille stand er da und erteilte über Headset Anweisungen an die etwa 50 Tour-Teilnehmer, die Kopfhörer trugen. Für Umstehende muss, was sich im Laufe der nächsten Stunde abspielte, ziemlich kurios und brüllend komisch ausgesehen haben: Leute, die mit beseeltem Gesichtsausdruck tanzend, mit den Armen fuchtelnd und laut singend umherziehen.

Irgendwann ging es über das Untere Werft ausgelassen tanzend und singend an den mit Besuchern brechend vollen Kasematten vorbei in Richtung Freitreppe. Dort angekommen, stieg vor der Skyline-Kulisse und versammeltem „Publikum“ das große Finale: eine Schnecken-Polonaise, während der gesungen wird, was die Kehlen hergeben. Zurück am Burgplatz, hatte der Trupp immer noch nicht genug. Und so klang das Ganze in mehreren Zugaben aus. Danach blickte man in hochrote und glückliche Gesichter. Geburtstagskind Olga, die die Teilnahme als Überraschungs-Geschenk von Freunden bekommen hatte: „Das war super toll!“ „Total geil! Und man wird immer lockerer!“, schwärmte jemand anderes. „Das ist das Beste überhaupt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in aller Öffentlichkeit Luftgitarre spielen werde“, sagte eine Teilnehmerin lachend. „Ist besser als Karneval!“, fand ein Anderer. „Das bringt einen so richtig in gute Stimmung! Ich bin sehr froh, dass ich das gemacht hab“, schwärmt die Düsseldorferin Babette. Auch die Freundinnen Corinna aus Geldern und Bianca aus Mülheim, die sich den Schweiß von der Stirn wischen, sehen happy aus. „Oh mein Gott, war das gut und mega witzig!“ lautet deren Urteil.