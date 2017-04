Düsseldorf. In über 25 Jahren hat Brings mit unermüdlicher Präsenz bei einigen tausend Live-Auftritten ihr Publikum mit ihrer Spielfreude immer wieder aufs Neue begeistert. Wer einmal einem Konzert von Brings beigewohnt hat, ist schier infiziert von der atemberaubenden Spielfreude der fünf Kölner. Mit ungeheurem Temperament, Spritzigkeit und großer Leidenschaft reißen sie ihr Publikum in ihren Bann und machen aus jedem Saal und jedem Konzert ein unvergessliches Erlebnis.



Am Sonntag, 20 Uhr, bitten Brings zu Düsseldorfs größter „Tanz in den Mai“-Party in die Halle an der Siegburger Straße. Alle zwei Jahre sind sie aus diesem Anlass hier – nun schon zum dritten Mal. In ihren Anfangszeiten hatten es Brings als Künstler in Düsseldorf nicht so einfach. Mit wehenden Fahnen sind sie hier nicht begrüßt worden. Aber hartnäckig wie sie sind, haben sie sich auch in der Landeshauptstadt durchgesetzt. Als Vorgruppe spielt „Kuhl un de Gäng“.