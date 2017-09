Der bedeutendste qualifizierende Wirtschaftsbereich Deutschlands – das Handwerk - und sein regionales Angebot an beruflichen Aus-. Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten stehen heute im Mittelpunkt der Präsentationen beim diesjährigen „Tag des Handwerks“ in Düsseldorf. Dann bietet die Handwerkskammer zwischen 11 und 15 Uhr einem interessierten Publikum die Begegnung mit dem breit aufgestellten, Menschen und Technik verbindenden Wirtschaftssektor.

Der Veranstalter bündelt in diesem Jahr das Interesse am großen Arbeitgeber und Ausbilder unter dem Motto „Deine Zukunft im Handwerk“ in einem Themen-Schwerpunkt zur Karriere mit Lehre. Eine „5 nach 12“- Lehrstellenbörse mit mehreren Beratungsspezialisten schließt noch unversorgten Schulabgängern oder in beruflicher Orientierungsphase befindlichen Jugendlichen das gesamte Spektrum an gestaltenden, erzeugenden und servicenahen Branchen des Handwerks auf: vom Kreativ-Segment rund um Schmuck und Mode über die Produktions- und Sales-Professionen im Lebensmittelsektor bis zur Ausbildung am Bau, in der Gebäude- und Energietechnik einschließlich der Elektro- und Informationstechnik, in den Kfz-Berufen und im formenden Umgang mit Metall. Ergänzt wird die Last-Minute-Berufsberatung um einen ausführlichen „Markt der Möglichkeiten“ in Sachen Fort- und Weiterbildung im Handwerk

Szenische Einlagen: Wie verhalte ich mich beim Kunden?

Der Ausbildungsschwerpunkt des Aktionstags will insbesondere „die immense Vielfalt der beruflichen Optionen auffächern, ohne zu überfordern“, ist dem Präsidenten der HWK Andreas Ehlert wichtig zu erwähnen. Immerhin stehen noch über 700 Ausbildungsstellen zu kurzfristiger Besetzung parat.

Auch das Entertainment kommt nicht zu kurz: Benimm-Coach Andrea Mills demonstriert mit jungen Könnern in szenischen Kostproben den „Knigge für angehende Handwerker“. Comedian und Sozialpädagoge Michael Borde liefert in kabarettistischen Einlagen die „perfekte Bewerbung“ ab; realistischere Tipps, wie Interessenten sich am Besten beim Ausbildungsbetrieb präsentieren, gibt im diskreten Einzelgespräch Expertin Nadine Rosenau. Auch die immer begehrteren Dualen und Trialen Studienmöglichkeiten als Azubi im Handwerk werden vorgestellt.

Markt der Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung

Im Fokus des zweiten Schwerpunkt-Angebots am „Tag des Handwerks“, dem „Markt der Möglichkeiten“ werden Highlights der Fort- und Weiterbildung im Handwerk stehen: vor allem die neu geschaffenen Meisterschulen für angehende Kosmetikerinnen und Kosmetiker und für Holz- und Bautenschützer und die digitale Lehrgangs-Praxis in technischen Meisterberufen, aber auch die Welt berufsergänzender Zusatzqualifikationen, etwa im Umgang mit dem Multikopter oder zum Kaufmännischen Fachwirt und zum (nicht zuletzt digitalen) Vertriebsspezialisten.