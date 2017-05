Musikerkollegen sagen Probe in der Tonhalle ab.

Düsseldorf. Georg Stump hatte am Montag noch an der Probe in der Tonhalle teilgenommen. Am Donnerstag wäre der nächste Termin gewesen, den die Düsseldorfer Symphoniker jedoch absagten: Ihr Kollege Georg Stump war am Dienstag in Mönchengladbach tödlich verunglückt. Er war wie so oft mit dem Rad unterwegs, als der Unfall geschah. Anstatt zu musizieren gedachte das Orchester seiner.

Georg Stump war fest mit dem musikalischen Düsseldorf verwurzelt. Der 59-Jährige war seit 34 Jahren Bassklarinettist der Düsseldorfer Symphoniker. Das Orchester wird ihm als Zeichen der Anteilnahme die nächsten Symphoniekonzerte der Reihe Sternzeichen am 9., 11. und 12. Juni in der Tonhalle widmen. Georg Stump erhielt seinen ersten Klarinettenunterricht im Alter von elf Jahren in seiner Heimatstadt Köln. Von 1976 bis 1980 studierte er an der Schumann-Hochschule. Außer seiner Tätigkeit als Orchestermusiker widmete er sich kammermusikalischen Aufgaben, war begeisterter Radfahrer und Maler. kus