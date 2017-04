„Superblock“ in Flingern ist fast fertig. Damit erhält die Stadt ein drittes großes Klettergelände.

Düsseldorf. Drauf los klettern ohne große Vorbereitung, ohne Seil und Gurt, das geht beim Bouldern. Bei einem Sturz landet man auf weichen Matten. „Dass jeder ohne große Einweisung und Ausrüstung sofort starten kann, liegt im Trend“, sagt Frank Groß. In wenigen Tagen eröffnet er mit seinen Kollegen eine neue große Halle: das Superblock auf dem Segro-Gelände an der Fichtenstraße. „Der Bedarf ist da, vor allem an so einem zentralen Ort.“ Wenn alles nach Plan läuft, geht es Ostersamstag mit einem Tag der offenen Tür los.

„Uns fehlt noch eine Genehmigung“, sagt Frank Groß. Die zweite Veranstaltung folgt am 22. April. Für einen Wettbewerbs-Tag hat Groß Sport-Kletterer wie Jonas Baumann und Jonas Winter eingeladen.

Sportprofis können sich in der Halle auf rund 1000 Quadratmetern ebenso austoben wie blutige Anfänger. Rund 120 Routen in sechs Schwierigkeitsstufen sind vorgesehen. Trainer geben bei Bedarf Tipps – besonders, wenn es an mitunter gefährliche Hindernisse wie Überhänge geht.

Geöffnet ist das Superblock Montag bis Samstag von 9 bis 23 Uhr, Sonn- und Feiertags bis 22 Uhr. Kosten: Tageskarte 11 Euro, dazu diverse Ermäßigungen und Abos.

superblock.nrw

Weitere Kletter- und Boulderhallen in Düsseldorf

In den letzten Jahren gab es Bewegung bei den Kletterhallen. Erst kürzlich hat beispielsweise das Klettermassiv in Heerdt geschlossen. Der Sport ist aktuell noch an folgenden weiteren Stellen der Stadt möglich:

Monkeyspot Boulderhalle

In der Schiessstraße 52 in Heerdt sind seit vielen Jahren rund 1000 Quadratmeter fürs Bouldern reserviert, mit Kletterrouten für Anfänger bis Profis. Zum Angebot auf der Fläche gehört unter anderem ein Überhang mit einer Länge von 7,5 Metern. Geklettert werden kann auch seitlich auf einer Traverse mit 100 Metern Länge sowie auf einem 250 Quadratmeter umfassenden sogenannten Boulderpilz (Wände in Pilzform).

Kosten: Tageskarte Erwachsene 9 Euro, Ermäßigungen und Abos.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9 bis 23 Uhr, Sonntag bis 22 Uhr.

monkeyspot.de

Kletterhalle Move

Auf dem Gelände von Cosmosport in der Diepenstraße 83 in Gerresheim steht Düsseldorfs erste Kletterhalle. Hier ist seit über 20 Jahren vor allem das klassische Klettern mit Seilen und Gurten angesagt. 640 Quadratmeter stehen zur Verfügung. Anfänger und Kinder lernen in einem abgetrennten Schulungsbereich, wie man am besten und sichersten nach oben kommt. Im zweiten Bereich geht es ans Üben für spätere Klettertouren auf Felsen in der Natur, unter anderem mit verschiedenen Sicherungssystemen. In einem dritten Bereich kann man Bouldern und auf einer Slackline seine Balance schulen.

Wer keinen Kletterpartner hat, kann donnerstags um 19 Uhr zum Klettertreff kommen. Anfänger lernen in einem Schnupperkurs alles, was nötig ist, um loszuklettern. Das Material wird gestellt. Anmeldung erforderlich.

Kosten: Schnupperkurs 18 Euro; für Klettererfahrene 7 Euro. Bouldern: 5 Euro.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 18 bis 23 Uhr, Freitag von 18 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

kletterhalle-move.de