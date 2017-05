Bei der dritten Auflage des „Sunday Up Market“ im Boui Boui Bilk erschienen nicht so viele Besucher wie erhofft.

Düsseldorf. Seite an Seite reihten sich die Verkaufsstände. Die basslastige Musik dröhnte aus den großen Boxen von der Decke. Neben der jungen Designerin die handgemachte Perlenketten anbot, verkaufte eine Mutter die abgetragene Kleidung ihrer Tochter: ein traditioneller Flohmark, gemischt mit einem hippen Designermarkt und dazu Live-Musik. Das ist das Konzept des „Sunday Up Market“, der bereits zum dritten Mal in diesem Jahr in der Verkaufshalle des Boui Boui Bilk veranstaltet wurde.

Vor der Halle luden schon fünf Foodtrucks zum Schlemmen ein. Neben Currywurst und Paninis waren vor allem die brasilianischen Fleischspezialisten bei den Besuchern beliebt, die die wenigen vorhandenen Sonnenstrahlen genossen. Der Verkauf fand wetterunabhängig im Inneren statt.

Handgenähte Turnbeutel aus Mönchengladbach

Standnachbarn waren Anne Müller und Sarah Gabel, beide aus Mönchengladbach.

Anne Müller verkaufte unter dem Künstlernamen „Uschi De Luxe“ Turnbeutel, aber auch Buttons und Bügelperlen. „Das Besondere an meinen Turnbeuteln sind der Reisverschluss und die Größe. Sie sind breiter als die handelsüblichen. Es passt beispielsweise ein Laptop rein.“ Mit 25 Euro lagen ihre Turnbeutel zwar im hohen Preisbereich für einen Flohmarkt, aber dafür erhielt jeder Kunde ein Unikat.

Nebenan bot Sarah Gabel handgenähte Taschen aller Art an. Neben dem Turnbeutel für den Sommer, Handtaschen ohne Henkel oder Leckerlitäschchen für den Hund. „Ich greife gerne Ideen von Kunden auf. Diese werden teilweise dann auch in mein Sortiment mit aufgenommen.“ Mit ihrer eigenen Marke Gabelwerk will sie nun durchstarten.

Der Sonntagsmarkt erntete Lob von der Jungdesignerin: „Ich mag vor allem die Mischung aus Trödel und Design. Hier können sich junge Start-Ups präsentieren und mit Kunden ins Gespräch kommen.“

Das Konzept der Veranstaltung gefiel Besuchern und Händlern

Weinfestival

Nachtflohmarkt Am kommenden Wochenende können Weine probiert und direkt nach Hause geliefert werden. Von Samstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 19 Uhr: „Wine and Taste Festival“. VVK 12 Euro. Am Samstag, 27. Mai, kann von 17 bis 23 Uhr zu Live-Musik verkauft und eingekauft werden. Der Eintritt kostet 3 Euro, die Standgebühr beträgt 15 Euro pro Quadratmeter.

Trödel neben Designerstücken, laute Musik und Streetfood. Alle Beteiligten sprachen von einer gelungenen Veranstaltung. Die Besucherin Maria Winstorf, die zusammen mit ihrer Tochter den freien Sonntag genoss, war begeistert: „Meine Tochter war schon im Januar hier und hat eine schöne Handtasche gekauft. Mir gefällt vor allem die Kreativität der jungen Designer.“

Die vier Freundinnen Lisa, Natascha, Anne und Tina verkauften hauptsächlich Klamotten und Spielzeug für Kinder an ihrem Stand. „Das Konzept ist super, nur leider ist der Andrang nicht so groß“, berichtete Tina am frühen Nachmittag.