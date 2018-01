Düsseldorf. Sturmtief "Burglind" ist am frühen Morgen über NRW hinweggefegt. Während es vor allem auf den Autobahnen und im Zugverkehr auch in unserer Region zu Problemen kam, blieb die Landeshauptstadt weitgehend verschont.

"Wir sind fleißig unterwegs", so Feuerwehrsprecher Heinz Engels um kurz nach 8 Uhr im Gespräch mit unserer Redaktion - per Handy, denn er musste selbst mit ausrücken. Der immer wieder aufbrausende Wind lässt das Gespräch alle paar Sekunden kräftig knistern. Die gute Nachricht: Bis zu diesem Zeitpunkt sei nichts Dramatisches zu vermelden: Einige umgestürzte Bäume, weggewehte Dachpfannen - "das übliche Geschehen bei solch einer Wetterlage." Einen größeren Einsatz gab es am Gothaer Weg: Hier drohte ein größrer Baum umzukippen. Die Feuerwehr rückte mit einem Kran an, um den Baum vorsorglich zu fällen.

In Düsseldorf gab es am Morgen nur kleinere beeinträchtigungen durch den Sturm.

Auch die Polizei vermeldet bis kurz nach 8 Uhr nur einige kleinere Schäden - "ein, zwei Autos" seien durch umherwirbelnde Gegenstände beschädigt worden, so ein Sprecher. Der Berufsverkehr sei ebenfalls weitgehend normal gelaufen - die Sturmschäden hätten vor allem kleinere Straßen betroffen.

Ähnlich ruhig stellte sich auch die Lage am Flughafen dar: Dort habe es keine nennenswerten Beeinträchtigungen durch den Sturm gegeben, so ein Sprecher um kurz nach 8 Uhr zur WZ. Einige Abflüge mussten verändert werden, um die Gewitter zu umfliegen. Insgesamt verlief aber alles nach Plan. red