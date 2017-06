Ein 40 Zentimeter dicker Baum ist am Dienstagmittag eine Oberleitung der Rheinbahn gestürzt. Fünf Bahnlinien mussten umgeleitet werden.

Düsseldorf. Am Dienstag zeigt sich das Wetter in der Region nicht von seiner besten Seite, am Morgen war es im ganzen Rheinland stürmisch und regnerisch. An der Heresbachstraße am Karolingerplatz ist wegen der Witterung ein Baum auf eine Oberleitung gestürzt. Der Verkehr auf den Rheinbahnlinien U71, U73, U83, 701 und 704 musste zeitweise umgeleitet werden.

Nach mehreren Stunden Einsatz konnte die Rheinbahn dann am Nachmittag Entwarnung geben. Die Störungen ist behoben, die Linien wieder befahrbar.

Der umgestürzte Baumstamm hatte einen Durchmesser von etwa 40 Zentimeter. Einsatzkräfte wurde gerufen, um ihn zu fällen und die Reste zu entfernen. Auch die Schäden mussten beseitigt werden. (Foto: Gerhard Berger)

In ganz NRW drohen am Dienstag stürmische und nasse Wetteraussichten. Der DWD hat für viele Städte Sturmwarnungen ausgesprochen.

Auch in den kommenden Tagen verspricht das Wetter kaum besser zu werden. Wir müssen uns also erstmal mehr auf Herbst als auf Sommer einstellen. fred