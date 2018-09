Um 10.47 Uhr kam es zu einer Störung in der Stromversorgung. Betroffen ist etwa die Stadtbücherei, aber auch der Hauptbahnhof.

Düsseldorf. (ale) Düsseldorf Im und am Hauptbahnhof ist am Montagvormittag der Strom ausgefallen. Laut Stadtwerken kam es gegen 10.47 Uhr zu einer Störung, deren Ursache noch nicht benannt werden könne. Laut Auskunft der Bundespolizei gibt es kein Licht in der Bahnhofshalle, auch die Geschäfte sind ohne Strom, die meisten Telefonleitungen tot. Auch das Computersystem der Bundespolizei funktioniere nur eingeschränkt, sagte ein Sprecher. Die Frage, in welchem Maße der Bahnverkehr betroffen ist, konnte eine Bahnsprecherin noch nicht beantworten.

Die Störung betrifft laut Stadtwerke vor allem den Bereich von Worringer und Kölner Straße, gegen 11.31 Uhr sei die Stromversorgung in den meisten betroffenen Gebäuden wieder hergestellt worden.