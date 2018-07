Düsseldorf. Am Freitagabend wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus nach Eller gerufen. Bei einem Familienstreit soll dort ein 81-Jähriger seine 84-jährige Schwester tödlich verletzt haben, so berichtet es die Polizei am Samstagmorgen.

Die Frau erlag noch in der Wohnung an der Von-Krüger-Straße ihren Verletzungen. Der alkoholisierte Bruder wurde in Tatortnähe festgenommen. Er wird einem Haftrichter vorgeführt, außerdem hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. red