Düsseldorf. Am Montagabend ist ein Streit unter Jugendlichen in Düsseldorf offensichtlich eskaliert. Ein 15-Jähriger ist mit einer schweren Stichverletzung in eine Klinik eingeliefert worden, teilt die Polizei mit. Der Verletzte habe sofort operiert werden müssen.

Gegen 21.45 Uhr wurde die Polizei alarmiert. An der Haltestelle "Wittelaer" fanden die Beamten den 15-Jährigen. Zuvor sei es zu einer Auseinandersetzung auf dem Spielplatz am Heinrich-Holtschneider-Weg gekommen. In deren Verlauf sei es zu der Messerattacke gekommen.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen an seiner Wohnanschrift festnehmen. Der Tatverdächtige sei bereits wegen vereinzelter Diebstahls- und Körperverletzungsdelikte in Erscheinung getreten. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf bewertet den Sachverhalt derzeit als gefährliche Körperverletzung. Der Verdächtige wird im Präsidium vernommen und soll dann dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.