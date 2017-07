Düsseldorf. Schneller Fahndungserfolg für die Düsseldorfer Polizei. Nachdem ein 28-Jähriger am Sonntag seine ehemalige Lebensgefährtin fast umgebracht hat, konnte der Mann am Donnerstag aufgespürt und festgenommen werden.

Nach dem Bericht der Polizei meldeten am Sonntag Zeugen gegen 21.30 Uhr eine völlig aufgelöste und Hilfe suchende Frau auf der Linienstraße in Düsseldorf. Wie die eintreffenden Polizisten herausfanden, hatte sich die 23-Jährige zuvor in einem Hotezimmer in der Nähe aufgehalten. Dort war es zu einem Streit mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten gekommen. In dessen Verlauf soll der Ex die 23-Jährige gewürgt und massiv attackiert haben, bis der Frau die Flucht gelang.

Im Laufe der Vernehmung bewerteten die Experten der Polizei den Angriff auf die Frau als versuchtes Tötungsdelikt, weshalb eine Mordkomission einberufen wurde. Nach dem flüchtigen Tatverdächtigen wurde nun wegen versuchten Mordes gefahndet.

Am Donnerstag dann erhielten die Ermittler Hinweise, wonach der drogenkranke Mann sich in der Nähe des Bahnhofs aufhalten sollte. Die sofort ausgerückten Einheiten konnten den Mann ausfindig machen und mit schneller Unterstützung der Bundespolizei festnehmen. Der 28-Jährige hat die Tat bereits teilweise gestanden. Die Ermittlungen dauern an. red