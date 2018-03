Am Dienstag bleiben die Bäder geschlossen und einige städtische Kitas. Eingeschränkter Service in den Ämtern.

Düsseldorf. Warnstreik im öffentlichen Dienst treffen Düsseldorf an gleich zwei Tagen – am Dienstag sowie am Mittwoch. Zunächst ruft Verdi die Mitarbeiter der Stadtverwaltung (also auch in den Kitas, sowie den Ämter und Bürgerbüros), der Bäder, den Jobcentern, den Stadtwerken der Awista sowie von Oper und Schauspielhaus dazu auf, ihre Arbeit niederzulegen. Erst am Tag darauf wird dann der Bus- und Bahnverkehr der Rheinbahn nahezu komplett ausfallen. „Wir wollen die Vielfalt der öffentlichen Dienstleisung und ihre Beiträge zur Daseinsvorsorge darstellen“, sagt Stephanie Peifer, Verdi-Bezirksgeschäftsführerin.

So können die streikenden Mitarbeiter am Dienstag mit der Rheinbahn zu Demonstration und Kundgebung fahren. Treffpunkte sind um 8 Uhr am Höher Weg bei den Stadtwerken und um 8.15 Uhr am Technischen Rathaus an der Brinkmannstraße. Von dort aus ziehen die Demonstrationsteilnehmer in zwei Zügen zum Burgplatz, wo es um 10 Uhr eine zentrale Kundgebung geben wird. wo mit einigen tausend Teilnehmern zu rechnen ist.

Grund für die Streiks laut Peifer: „Die Beschäftigten sind sauer, dass sie bei steigenden Leistungen und guter Konjunkturlage von den Arbeitgebern noch kein klares Signal für ordentliche Tariferhöhungen erhalten haben,“ betont Peifer. Im Tarifstreit zwischen den Arbeitgeberverbänden von Bund und Kommune sowie Verdi und dem Deutsche Beamtenbund hatte es auch in der zweiten Runde keine Einigung gegeben.