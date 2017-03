An der Nordstraße wurden Stromkästen zur Leinwand, u.a. für Streetart-Künstler Decycle.

Die erste Aktion startete am Wochenende in Pempelfort, jetzt wollen weitere Stadtteile mit dem Programm nachlegen.

Düsseldorf. Nur einen Tag nach der Aktion erreichten Marina Spillner, Bürgermeisterin des Bezirks 1 (mit Altstadt, Carlstadt, Golzheim, Pempelfort, Derendorf und Stadtmitte), Mails aus Eller und Lierenfeld sowie aus Angermund. Die Nachricht: „Eine super Sache. Das können wir uns hier auch vorstellen.“ An der Nordstraße hatten am Samstag die vier Street-Art-Künstler L.E.T., Klaus Klinger, Bohomaz und Decycle Stromkästen besprüht. Dormagen und Neuss machen dies schon seit geraumer Zeit vor, jetzt zieht die Großstadt Düsseldorf zumindest im Bezirk 1 nach.

„Unsere Bezirksvertretung hat bereits vor ein paar Jahren den Antrag gestellt, die unansehnlichen Stromkästen zu verschönern“, sagt Marina Spillner. Die Erlaubnis dafür bei dem jeweiligen Besitzer – Telekom, Stadtwerke und Rheinbahn – einzuholen, erwies sich jedoch als aufwendig, weswegen das Vorhaben bald wieder im Sande verlief. Jetzt nahm Marina Spillner die Sache erneut in Angriff. Die BV stimmte zu und stellte obendrein 2000 Euro Künstlerhonorar bereit. Farbfieber-Chef Klaus Klinger wurde gebeten, die Koordination zu übernehmen. Die Rheinbahn stellte die Stromkästen zur Verfügung, welche die genannten Künstler mit Schablone und Spray gemäß ihrem jeweiligen Entwurf bearbeiteten.

„Die Reaktionen der Passanten waren nahezu durch die Bank positiv“, sagt Klinger. In einem Fall allerdings bescherte ein arg pflichtbewusster Passant Künstlern und Bezirksvertretung einen amüsanten Zwischenfall. Der Mann vermutete hinter der Gestaltung eine illegale Agitation und alarmierte die Polizei, die nach Auskunft von Spillner mit Blaulicht an-, und – nach Aufklärung – rasch wieder abrückte.

Die Aktion vom Samstag soll laut Spillner an der Duisburger und der Kölner Straße sowie in der Altstadt fortgeführt werden. Allerding sollen neben Urban-Art-Künstlern dann auch Schüler beteiligt werden.