Alle Termine des Tages sind nun auch über das Internet buchbar. Verwaltung rät, den Online-Service zu nutzen.

Immer wieder war es in der Vergangenheit zu langen Warteschlangen vor dem Straßenverkehrsamt gekommen (die WZ berichtete). Darauf und auf die stetig wachsende Einwohnerzahl reagiert nun die Stadt, in dem sie das elektronische Terminvergabesystem stärker nutzen will: An die Stelle von unkalkulierbaren Wartezeiten soll so laut Mitteilung eine „verbindliche Verabredung zwischen Bürger und Straßenverkehrsamt treten“. Als Serviceerweiterung werden seit Juli täglich ab 7.20 Uhr alle zur Verfügung stehenden Terminkontingente des laufenden Tages auch online unter www.duesseldorf.de/kfz/terminvereinbarung.html bereitgestellt.

Diese Prozessvereinfachung zeigt laut Stadt erste Erfolge. Dazu Andreas Meyer-Falcke, Beigeordneter für Personal, Organisation und Bürgerservice: „Wir registrieren, dass unser Online-Angebot nach der Überarbeitung unseres Internetauftritts verstärkt in Anspruch genommen wird. Ich freue mich, dass aktuell fast 50 Prozent der zur Verfügung gestellten Termine online gebucht werden.“

Die Verwaltung rät dringend, diesen Online-Service zu nutzen. „Ein Einreihen in eine Warteschlange vor dem Gebäude der Zulassungsstelle ist nicht erforderlich – die Terminreservierung für den laufenden Tag oder für bis zu vier Wochen im Voraus kann bequem von Zuhause aus erfolgen“, sagt Meyer-Falcke.