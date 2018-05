Düsseldorf. Beim Notruf 112 kommt es zu Störungen. Das teilt die Feuerwehr in Düsseldorf am Donnerstagmittag mit. Es komme zu "Störungen bei der Erreichbarkeit", hieß es auch in einer Mitteilung, die über die Warn-App NINA ausgegeben wurde. Das Problem bestehe bundesweit.

Die Telekom schränkte am Nachmittag ein: Wer mit dem Handy über das LTE-Netz einen Notruf absetze, höre zunächst eine Art Störgeräusch, ehe die Leitstelle den Anruf annehme, sagte ein Sprecher der Deutschen Telekom in Bonn auf Anfrage. «Der Notruf kommt aber an, die Erreichbarkeit über die 112 ist sichergestellt», betonte er.

Ob die Störung in allen Regionen Deutschlands auftritt und wie lange sie dauert, war zunächst unklar laut Telekom unklar. Techniker arbeiteten an einer Lösung.

Sollte der Feuerwehrnotruf 112 nicht erreichbar sein, sollten Notrufmeldungen über den Polizeinotruf 110 durchgeführt werden, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr. red/dpa