Düsseldorf. Beim Notruf 112 kommt es zu Störungen. Das teilt die Feuerwehr in Düsseldorf am Donnerstagmittag mit. Die Notrufnummer sei teilweise aus dem Mobilfunknetz nicht erreichbar, heißt es auch in einer Mitteilung, die über die Warn-App NINA ausgegeben wurde. Die Telekom arbeitet laut Angaben der Feuerwehr mit Hochdruck einer Lösung des Problems, könne aber nicht absehen, wann es behoben werden kann.

Sollte der Feuerwehrnotruf 112 nicht erreichbar sein, sollten Notrufmeldungen über den Polizeinotruf 110 durchgeführt werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch über das Düsseldorfer Stadtgebiet hinaus könne es zu Störungen kommen. red