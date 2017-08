Düsseldorf. Am Mittwoch kann es in Düsseldorf für die Anrufer der Notrufnummer 112 zwischen 9 bis 17 Uhr zu Störungen kommen. Auslöser der Störung sind Wartungsarbeiten, dies teilt die Feuerwehr Düsseldorf am Dienstag mit.

Es müssen notwendige Arbeiten an der Notstromversorgung im Leitstellengebäude vorgenommen werden, bei denen nicht ausgeschlossen werde kann, dass es zu kurzen Beeinträchtigungen der Erreichbarkeit über den Notruf 112 kommen kann.

Für den Fall, dass die Notrufnummer 112 nicht erreicht werden kann, empfiehlt die Feuerwehr in dieser Zeit auf die Polizei-Notrufnummer 110 auszuweichen. Durch Direktleitungen sind die beiden Leitstellen Polizei und Feuerwehr permanent miteinander verbunden und tauschen darüber über den Tag verteilt alle notwendigen Informationen aus. Red