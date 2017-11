Wegen einer Störung an einem Stellwerk am Düsseldorfer Hauptbahnhof, fahren am Dienstagvormittag keine Züge.

Düsseldorf. Eine Störung an einem Stellwerk am Düsseldorfer Hauptbahnhof sorgt am Dienstagvormittag für erhebliche Probleme im Bahnverkehr. Rund um den Düsseldorfer Hauptbahnhof ruht der Zugverkehr. Auch in der Folge sind Verspätungen und Teilausfälle möglich, meldet die Deutsche Bahn. Betroffen sind: RE1, RE2, RE4, RE5, RE6, RE11, RE13, S1, S6, S8, S11.