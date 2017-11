Wegen einer Störung an einem Stellwerk am Düsseldorfer Hauptbahnhof, fuhren am Dienstagvormittag für eine gute Stunde keine Züge von oder nach Düsseldorf.

Düsseldorf. Eine Störung an einem Stellwerk am Düsseldorfer Hauptbahnhof hat am Dienstagvormittag für erhebliche Probleme im Bahnverkehr gesorgt. Rund um den Düsseldorfer Hauptbahnhof ruhte der Zugverkehr für eine gute Stunde. Gegen 11 Uhr meldete die Bahn dann, dass die Störung behoben war und der Zugverkehr wieder angelaufen sei. Auch in der Folge kam es aber noch zu vielen Verspätungen und Teilausfälle. „Der Knoten muss sich erst lösen“, sagte ein Bahnsprecher. Betroffen waren: RE1, RE2, RE4, RE5, RE6, RE11, RE13, S1, S6, S8, S11.