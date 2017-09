Flotte Farben, tolle Musik, eine spannende und zugleich hintersinnige Story sowie ein super Ensemble – in dieser Mischung bekommt das wohl kein anderer US-Regisseur hin.

Eigentlich hatte Steven Soderbergh den Lichtspielhäusern Adieu gesagt. Es ist über vier Jahre her, dass sich der renommierte US-Regisseur („Ocean’s Eleven“), dessen Karriere 1989 mit „Sex, Lügen und Video“ begann, öffentlich von der großen Leinwand verabschiedete. Der heute 54-Jährige wollte sich dem Fernsehen widmen. In seiner Kino-Auszeit arbeitete Soderbergh an Serien wie etwa „The Knick“. Nun aber der Rücktritt vom Rücktritt.

Soderbergh, der zu den ganz wenigen US-Filmemachern gehört, denen es immer wieder gelingt, die Stärken eines breitenwirksamen Hollywoodkinos mit den Vorteilen des kleinen, unabhängigen Films zu vereinen, kehrt auf die große Kinoleinwand zurück. Dass er sich dabei von so starken Schauspielern wie James-Bond-Darsteller Daniel Craig, Channing Tatum („Magic Mike“) und Adam Driver („Star Wars: Das Erwachen der Macht“) flankiert weiß, macht die Rückkehr leichter. Es geht um einen gekonnt inszenierten und spannend erzählten Raubzug in einem ganz typischen Teil der Vereinigten Staaten – West Virginia.

Im Mittelpunkt von „Logan Lucky“ stehen die beiden Brüder Jimmy (Tatum) und Clyde (Driver). Beide haben es nicht leicht; immer wieder ist von einem Fluch die Rede, der auf der Familie laste. Während Jimmy getrennt von seiner Frau lebt und sich in finanzieller Hinsicht mehr schlecht denn recht behauptet, büßte Clyde bei einem Einsatz im Irak gar einen Großteil des linken Armes ein. Der Barkeeper trägt seither eine Prothese, die noch eine Rolle spielen soll.

So misslich die Lage aber auch ist, irgendwie geht es für die Logans immer weiter. Jimmy zudem verfällt auf eine, zunächst völlig verrückt und gänzlich unrealisierbar anmutende Idee: Ausgerechnet bei einem der größten Autorennen der USA will Jimmy zuschlagen, es geht um einen unterirdischen Tresor, in dem die Tageseinnahmen gesichert werden. Alleine freilich mag das zwar entschlossene, jedoch leicht naive Brüderpaar nicht agieren, fachmännischen Beistand holt man sich schließlich bei einem berühmt-berüchtigten Safeknacker (Craig).

Das wunderbare Ensemble macht den Film so reizvoll

Tatum versteht es, als ehemaliger Football-Star, der sich nach einer Verletzung mit Jobs durchschlägt und rührend mit seiner Tochter umgeht, für sich einzunehmen. Driver empfiehlt sich nach seinem grandiosen Spiel in Jim Jarmuschs „Paterson“ endgültig als Jungmime Nummer Eins für skurrile Auftritte in US-Streifen. Sehr hübsch und sehr unerwartet die Szenen mit Daniel Craig: Der Brite ist zunächst kaum wiederzuerkennen, was vor allem an seinem strohblonden Haarschopf liegt. Sein Spiel zudem ist sehr selbstironisch, man wünscht Craig mehr Auftritte dieser Art.

Überraschendes Wiedersehen mit Oscarpreisträgerin Hilary Swank

Auch die weniger großen Namen können sich behaupten, Riley Keough etwa als Schwester von Jimmy und Clyde: Die älteste Enkelin von Elvis Presley hat in Filmen mitgespielt wie „American Honey“. Unbedingt zu erwähnen ist der überraschende Auftritt von Hilary Swank („Million Dollar Baby“), der daran erinnert, wie wenig Spielzeit die Oscarpreisträgerin im Kino der jüngeren Vergangenheit hatte.

Soderbergh erweist sich auch diesmal als Stilist und Farbmagier. Erst nach und nach realisiert man, dass „Logan Lucky“ auch ein Porträt eines so autoverrückten wie patriotischen, eines vermeintlich Trump-affinen Amerikas ist. Einen so quietschbunten, so eingängigen wie zugleich sehr klugen Film findet man selten im zeitgenössischen Kino. Soderberghs Rücktritt vom Rücktritt hat sich gelohnt.

Wertung: n n n n n