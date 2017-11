Düsseldorf. Der längste Weihnachtsmarkt aller Zeiten ist am Donnerstag eröffnet worden. Erstmals ist er auch nach den Feiertagen geöffnet – bis Samstag, 30. Dezember. Neu ist außerdem die Eisbahn auf dem Corneliusplatz, für die es am Donnerstag den offiziellen Startschuss gab. Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 20 Uhr (sonntags bis donnerstags), und bis 21 Uhr (freitags und samstags). Geschlossen am Totensonntag, 26. November, 24. und 25. Dezember.