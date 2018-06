Der Bildhauer Friederich Werthmann ist tot. Er starb, kurz nachdem er mit seiner Frau Maren Heyne eine Doppelausstellung im Museum Kaiserswerth eröffnet hatte. Er wurde 90 Jahre alt. Er begann als Maurerlehrling und brachte sich in Lehr- und Wanderjahren die technischen Fähigkeiten im Umgang mit Stein, Holz und vor allem Metall bei. 1957 entstand seine erste stählerne Skulptur. 1959 bekam er den Staatspreis und 1960 seine erste Einzelausstellung bei Jean-Pierre Wilhelm in der renommierten Galerie 22 in Düsseldorf. Sein Siegeszug, der sich an vielen Objekten im öffentlichen Raum ablesen lässt, kam mit dem Dynamit, wofür man ihn heute im Zeitalter der Terrorgefahr vermutlich einsperren würde. Seine Experimente tätigte er nicht in Kaiserswerth, sondern im Tessiner San Nazzaro am Lago Maggiore. Dort hatte er eine Werkstatt mit Schweißgerät und allen notwendigen Werkzeugen. Den Stahl holte er sich aus dem Ruhrgebiet. H.M.