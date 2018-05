Ein hübsches Bild: Das frisch vermählte Ehepaar Heeks-Milicevic verzichtet auf Kutsche oder Oldtimer und fährt stattdessen lieber Tandem.

Düsseldorf. Das frisch vermählte Brautpaar Valerie Heeks und Dragan Milicevic haben sich für die Fahrt zur anschließenden Hochzeitsfeier etwas Besonderes einfallen lassen. Ihr größter Wunsch war es, nach der kirchlichen Trauung in der Basilika in Gerresheim mit einem Tandem zur Stadthalle Erkrath zu radeln. Bei bestem Sommerwetter haben sich die Raum- und Städteplanerin Valerie Heeks und der Montessori Grundschullehrer und Musiker (Foof) Dragan Milicevic Heeks in der romanischen Kirche St. Margareta das Ja-Wort gegeben. Die Trauringe durfte ihnen ihr kleiner Sohn Mika, sichtlich fasziniert vom großen Chor und den lauten Orgelklängen bei der Hochzeitsmesse, übergeben.

Für die Fahrt mit dem Tandem haben sich die Frischvermählten bewusst entschieden, verzichten sie doch auch im Alltag aus Umweltgründen häufig auf das Auto. So starteteten sie ganz fröhlich mit gemeinsamer Kraft in dieselbe Richtung, gefolgt von einem großen Fahrrad-Tross, der die beiden begleitete. Nach Zielankunft an der Stadthalle Erkrath wurde dort – im großen Familien- und Freundeskreis – die deutsch-kroatische Hochzeit gefeiert. Red