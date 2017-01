Meinung Kommentar: Stadtmarketing - Noch fehlt der rote Faden

Das Stadtwerber-Trio heimst für seine Arbeit nicht nur Lob ein, es kriegt auch was aufs Dach. Zu flach sei der Ansatz, nicht neu die Erkenntnisse, keine Klammer erkennbar. Zudem ließe sich das erarbeitete Raster auch auf andere Städte anwenden. Zu viele Allgemeinplätze. Ist vielleicht auch nicht allzu clever, ein Dachmarken-Konzept als Halbfertigprodukt vor- und auszustellen und dann noch alle mitreden zu lassen. Da verwirrt man sich leicht in einem bunten Knäuel. Von Argumenten. Jetzt muss das Trio mit Hilfe von kreativen Kräften noch den roten Faden finden und daraus eine aussagekräftige und tragfähige Kampagne stricken. Kann eigentlich nicht so schwer sein für diese liebens- und lebenswerte Stadt. Das ist ja das Schöne, vielleicht so gar das Schönste an ihr – auch das eine Erkenntnis der Befragungen: Eigentlich braucht sie gar keine Werbung. Düsseldorf, wir haben kein Problem!