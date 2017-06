Düsseldorf. Rund 100 Quadratmeter Fläche, mitten in der City, frei für Kunst und Kreativität: Der polnische Künstler Kamil Kuzko und Dozent an der Krakauer Kunstakademie hat auf einer Hauswand an der Kavalleriestraße 66 das Wandmalprojekt „Mural“ realisiert, es wurde am Freitag enthüllt. Die Kunstaktion an dem städtischen Gebäude findet im Rahmen des Austausch- und Ausstellungsprojektes „Triangel“ statt, das gemeinsam vom Verein der Düsseldorfer Künstler (VdDK, 1844), der Sittart Galerie, dem Polnischen Institut Düsseldorf und dem Kulturforum Alte Post Neuss organisiert wird.

Bei der Umsetzung hat das Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft der Wirtschaftsförderung Düsseldorf (Komkuk) geholfen. Bereits im September 2016 hatte das Komkuk zum 70. NRW-Jubiläum die Gestaltung der Seitenwand des Hauses an der Franklinstraße 47 (Franklinhof) ermöglicht. Bis zum 12. Juni zeigt Kamil Kuzko in der Galerie „punktkommastrich“, Erkrather Straße 6, den kreativen Prozess hinter der Motivgestaltung.